Дарья Касаткина подвела итоги года, выставив пост с моментами сезона

Российская теннисистка Дарья Касаткина опубликовала новый пост на своей странице в социальных сетях. Спортсменка поделилась фотографиями с турниров и подвела итоги сезона.
«Спасибо сезону-2022. Он был добр ко мне. Это было бы невозможно без поддержки моих любимых людей, увидимся в 2023 году», — написала теннисистка в социальных сетях.
Фото: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА ДАРЬИ КАСАТКИНОЙ
Фото: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА ДАРЬИ КАСАТКИНОЙ
Фото: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА ДАРЬИ КАСАТКИНОЙ
Напомним, ранее в ноябре 25-летняя Дарья Касаткина не вышла из группы на Итоговом чемпионате WTA, который проходил в Форт-Уэрте (штат Техас, США). Победу одержала француженка Каролин Гарсия, которая в финале обыграла белоруску Арину Соболенко. В парном разряде титул завоевали россиянка Вероника Кудерметова и бельгийка Элисе Мертенс, которые в финальном противостоянии победили чешек Барбору Крейчикову и Катержину Синякову.
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