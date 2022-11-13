Рууд рассказал, что в его ложе на Итоговом турнире будут сидеть два специальных гостя

Норвежский теннисист Каспер Рууд рассказал, кто будет поддерживать его на Итоговом турнире ATP, который проходит в Турине (Италия) с 13 по 20 ноября.

«Я думаю, что каждое место в моей ложе раньше было занято семьей и моей командой. В этом году в моём окружении будут два новых, специальных гостя: мои бабушки. Иногда они немного расстраиваются из-за того, что я не слишком часто их приглашаю. Они замечательные, но, как и все бабушки, временами они могут вести себя иначе (смеётся). Но, конечно, я люблю их, и им приятно быть здесь впервые», — приводит слова Рууда пресс-служба ATP.

Каспер Рууд одержал победу в первом матче Итогового турнира ATP. Норвежец в двух сетах расправился с представителем Канады Феликсом Оже-Альяссимом — 7:6 (7:4), 6:4.