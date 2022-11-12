Медведев и другие чемпионы — в одной группе! 8 причин следить за Итоговым турниром ATP

В Турине будет сражение не только за суперпризовые, титул, но и за первое место в рейтинге ATP по итогам сезона.

В Турине собрались восемь лучших теннисистов, которые поспорят за небывалый призовой фонд в размере $ 14 750 000. Рассказываем, почему нужно следить за Итоговым чемпионатом ATP.

Джокович намерен догнать Федерера

Итоговый чемпионат ATP проводится с 1970 года, и нынешний розыгрыш будет 53-м по счёту. В ряду чемпионов немало славных имён, а возглавляет этот список Роджер Федерер, завершивший свою карьеру как раз в нынешнем сезоне. У знаменитого швейцарца на счету шесть побед, и в шаге от него остановились сразу трое – Пит Сампрас, Иван Лендл и Новак Джокович – по пять титулов. Причём у серба есть неплохие шансы именно в этом году догнать своего извечного соперника.

Великолепная пятёрка россиян

В 26-м по счёту розыгрыше впервые среди участников Итогового появился российский теннисист. Это был Евгений Кафельников, который затем постоянно выступал в Восьмёрке – с 1995 по 2001 год. В 2000-м россиян на Итоговом было уже двое – Кафельников и Сафин. Марат сыграл только на трёх турнирах (2000, 2002, 2004), хотя имел право это сделать ещё раз (2005). С 2005 по 2009-й в восьмёрке сильнейших неизменно принимал участие Николай Давыденко. А спустя десятилетие пришло время Медведева и Рублёва. Даниил дебютировал в 2019-м, в 2020-м второй раз в истории Россию представляли на турнире два игрока. В 2022 году Рублёв и Медведев третий раз подряд вместе пробились в восьмёрку. Причём Россия в этом году – единственная страна, за которую играют сразу два участника. После того как снялся Алькарас, от Испании остался один теннисист – Рафаэль Надаль.

Счастливый Лондон

Россияне дважды становились чемпионами Итогового турнира ATP. В 2009 году Николай Давыденко справился в финале с аргентинцем Хуан-Мартином дель Потро. Через 11 лет это достижение повторил Даниил Медведев. Он не только выиграл титул-2020, но ещё и победил во всех пяти поединках, последовательно одолев по ходу соревнования представителей топ-3 рейтинга ATP – Джоковича, Надаля и Тима. Любопытно, что этот турнир довольно долгое время проводился в Лондоне, и так совпало, что первый розыгрыш в столице Великобритании остался за Давыденко, а последний – за Медведевым. Отметим, что россияне ещё трижды были финалистами. В Ганновере-1997 до решающего матча добрался Кафельников, в Шанхае-2008 – Давыденко, а в Турине-2021 – Медведев.

Олимпийская арена

С 2021 года на пять ближайших розыгрышей лицензия на проведение Итогового чемпионата ATP перешла Турину. Матчи проводятся на стадионе Pala Alpitour, который вмещает 16 600 зрителей. Он был построен для зимней Олимпиады – 2006. Эта универсальная арена может принимать соревнования по разным видам спорта – баскетбол, лёгкая атлетика, хоккей, бокс, гандбол, художественная гимнастика. Теперь и теннис занял заметное место в списке разнообразных мероприятий, проведённых под сводами данного сооружения. И, конечно же, такая большая арена активно используется для всевозможных музыкальных шоу и концертов. В мае в Pala Alpitour состоялся конкурс песни Евровидение-2022.

Впервые за 14 лет без 1-й ракетки мира

В восьмёрку участников розыгрыша-2022 попали три чемпиона разных лет – Даниил Медведев (2020), Стефанос Циципас (2019) и Новак Джокович (2008, 2012-2015). Надаль дважды был финалистом (2010, 2013). Андрей Рублёв играет на турнире уже третий раз подряд, а Каспер Рууд – второй. Ещё два участника являются дебютантами – канадец Феликс Оже-Альяссим и американец Тейлор Фритц. Ещё по ходу заключительного в регулярном сезоне турнира — «Мастерса» в Париже – первая ракетка мира Карлос Алькарас получил травму и снялся с Итогового. Таким образом, впервые с 2008 года лидер мирового рейтинга не сыграет в Финале ATP. Место Алькараса досталось Фритцу.

Медведев и Рублёв — впервые в одной группе

По итогам жеребьёвки восемь участников были разбиты на предварительном этапе на две группы – Красную и Зелёную. И впервые за всё время два россиянина оказались в одном квартете. Медведев и Рублёв попали в Красную группу, которую возглавил Циципас, а последним по рейтингу добавился Джокович. Нетрудно заметить, что все чемпионы турнира прошлых лет сгруппировались именно в этом квартете — Циципас, Джокович и Медведев, а вот Рублёв ни разу не добирался даже до плей-офф. Зелёную группу возглавил Надаль, и с ним на предварительном этапе сыграют Рууд, Оже-Альяссим и Фритц. По два лучших теннисиста из каждого квартета попадут в плей-офф, где вначале разыграют полуфиналы, а затем финал.

Битва за 1-е место

Дополнительной интригой на турнире, помимо самой борьбы за престижный трофей, будет заочное сражение Надаля и Циципаса с пропускающим соревнование Карлосом Алькарасом за звание первой ракетки мира по итогам сезона. Обойти испанского вундеркинда Циципас сможет только в случае титула и при условии отсутствия поражений на групповом этапе. Надалю поможет титул или выход в финал с тремя победами в группе. Если же преследователи не выполнят такие непростые условия, Карлос завершит год на том самом месте, на котором оказался после своего триумфа на US Open.

Призовые и очки

Призовой фонд турнира в Турине в этом году увеличился в два раза по сравнению с прошлогодним и является рекордным на Итоговом как для мужчин, так и женщин – $ 14,75 млн. За участие в трёх групповых матчах теннисисты получат по $ 320 тыс. и ещё $ 383,3 тыс. за каждую победу на этом этапе. Победа в полуфинале оценивается в дополнительные $ 1,07 млн, а в решающем матче – ещё в $ 2,2 млн. Ну а чемпион, который выиграет все пять поединков, заработает невиданные доселе в теннисе $ 4 740 300, что является рекордным призом на турнирах, включая «Шлемы». Например, на US Open – 2019 чемпион получил $ 3,85 млн. Кроме солидного денежного приза, на кон ещё поставлены и большие очки. Чемпион, который не проиграет ни одного матча, может получить 1500 очков. Поэтому нешуточная борьба будет идти за все места в десятке. Даже запасные, которые, возможно, так и не выйдут на корт за весь предварительный этап, получат солидные $ 150 тыс. Этот статус достался датчанину Хольгеру Руне и поляку Хуберту Хуркачу.

Соревнование пройдёт в Турине с 13 по 20 ноября.