Роджер Федерер отреагировал на победу сборной Швейцарии в Кубке Билли Джин Кинг

20-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, швейцарец Роджер Федерер отреагировал на победу национальной команды Швейцарии в Кубке Билли Джин Кинг. В решающем матче Швейцария, за которую на протяжении финальной части турнира выступали Белинда Бенчич, Хиль Тайхман, Виктория Голубич и Симона Вальтерт, со счётом 2-0 обыграла Австралию (Айла Томлянович, Присцилла Хон, Сторм Сэндерс, Эллен Перес, Саманта Стосур).
«История написана! Поздравляю, девушки, с невероятной неделей. Вперёд, Швейцария!» — написал Федерер в своих социальных сетях.
Напомним, в 2021 году победу в Кубке Билли Джин Кинг одержала сборная России. В настоящий момент мужская и женская сборные России, в отличие от теннисистов, отстранены от международных соревнований.
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