«Идеальное воскресенье». Роджер Федерер выложил свежее фото

20-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, швейцарец Роджер Федерер опубликовал новую фотографию в своих социальных сетях. 41-летний спортсмен показал, как выглядит его идеальное воскресенье. Он выложил снимок из уличного кафе.

«Идеальное воскресенье», — подписал фотографию Федерер.

Фото: из личного архива роджера федерера

Роджер Федерер ушёл из спорта в сентябре 2022 года, после того как выступил на Кубке Лэйвера в Лондоне (Британия). Свой прощальный матч Федерер провёл в парном разряде с 22-кратным чемпионом турниров «Большого шлема», бывшей первой ракеткой мира, испанцем Рафаэлем Надалем. До этого Роджер не исключил, что по окончании карьеры иногда будет выходить на корт в выставочных матчах, однако подчеркнул, что не вернётся в тур и тем более на «Шлемы».