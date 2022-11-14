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«Неудачная попытка изобразить релакс». Типсаревич выложил фото из райского места

«Неудачная попытка изобразить релакс». Типсаревич выложил фото из райского места
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Трёхкратный четвертьфиналист турниров «Большого шлема» бывший сербский теннисист Янко Типсаревич опубликовал в соцсетях новую фотографию, на которой показал, как отдыхает в курортном месте.

«Неудачная попытка изобразить релакс», — подписал фото спортсмен, видимо, сделав акцент на серьёзном выражении своего лица.

Фото: личный архив Янко Типсаревича

Янко Типсаревич является победителем пяти турниров ATP (четырёх — в одиночном разряде), обладателем Кубка Дэвиса – 2010 в составе национальной сборной Сербии. Теннисист завершил карьеру в 2019 году после поражения в составе национальной сборной Сербии от России в четвертьфинале Кубка Дэвиса (1:2). При этом сам Типсаревич не сыграл в 1/4 финала, где его заменил легендарный Новак Джокович.

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