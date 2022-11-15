Мартина Хингис отреагировала на победу сборной Швейцарии в Кубке Билли Джин Кинг

Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема» в женском одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира швейцарка Мартина Хингис отреагировала на победу национальной команды Швейцарии в Кубке Билли Джин Кинг. В решающем матче Швейцария, за которую на протяжении финальной части турнира выступали Белинда Бенчич, Хиль Тайхман, Виктория Голубич и Симона Вальтерт, со счётом 2-0 обыграла Австралию (Айла Томлянович, Присцилла Хон, Сторм Сэндерс, Эллен Перес, Саманта Стосур).

«Поздравляю сборную Швейцарии с этой исторической победой!» — написала Хингис в своих социальных сетях.

Напомним, в 2021 году победу в Кубке Билли Джин Кинг одержала сборная России. В настоящий момент мужская и женская сборные России, в отличие от теннисистов, отстранены от международных соревнований.

