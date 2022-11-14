Фото: Белинда Бенчич спит за столом, обнимая Кубок Билли Джин Кинг

Швейцарская теннисистка Белинда Бенчич опубликовала новую фотографию в своих социальных сетях. Спортсменка выложила снимок, на котором она спит за столом, обнимая Кубок Билли Джин Кинг.

«Доброе утро», — подписала она фотографию.

Фото: из личного архива белинды бенчич

Вчера, 13 ноября, сборная Швейцарии выиграла Кубок Билли Джин Кинг. В решающем матче Швейцария, за которую на протяжении финальной части турнира выступали Белинда Бенчич, Хиль Тайхман, Виктория Голубич и Симона Вальтерт, со счётом 2-0 обыграла Австралию (Айла Томлянович, Присцилла Хон, Сторм Сэндерс, Эллен Перес, Саманта Стосур).

Напомним, в 2021 году победу в Кубке Билли Джин Кинг одержала сборная России. В настоящий момент мужская и женская сборные России, в отличие от теннисистов, отстранены от международных соревнований.