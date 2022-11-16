Каспер Рууд в напряжённом матче обыграл Тейлора Фритца на Итоговом турнире

В Турине (Италия) на стадионе «Пала Альпитур. Центральный корт» состоялся матч Итогового турнира, в котором сошлись представители Зелёной группы – 23-летний норвежец Каспер Рууд (четвёртая ракетка мира) и 25-летний американец Тейлор Фритц (девятое место рейтинга).
Встреча завершилась победой Рууда в трёх сетах – 6:3, 4:6, 7:6 (8:6). Длительность матча составила 2 часа 14 минут.
На счету Каспера 14 подач навылет, три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из пяти (20%). У его оппонента – 15 эйсов, ни одной двойной ошибки и один из четырёх (25%) удачных брейк-пойнтов.
Благодаря этой победе Каспер Рууд вышел на первое место в турнирной таблице группы. Ранее на старте он обыграл канадца Феликса Оже-Альяссима (7:6 (7:4), 6:4). Фритц же, имея в активе одну победу, остался вторым.
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