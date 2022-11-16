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Каспер Рууд в напряжённом матче обыграл Тейлора Фритца на Итоговом турнире

Каспер Рууд в напряжённом матче обыграл Тейлора Фритца на Итоговом турнире
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В Турине (Италия) на стадионе «Пала Альпитур. Центральный корт» состоялся матч Итогового турнира, в котором сошлись представители Зелёной группы – 23-летний норвежец Каспер Рууд (четвёртая ракетка мира) и 25-летний американец Тейлор Фритц (девятое место рейтинга).

Встреча завершилась победой Рууда в трёх сетах – 6:3, 4:6, 7:6 (8:6). Длительность матча составила 2 часа 14 минут.

На счету Каспера 14 подач навылет, три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из пяти (20%). У его оппонента – 15 эйсов, ни одной двойной ошибки и один из четырёх (25%) удачных брейк-пойнтов.

Благодаря этой победе Каспер Рууд вышел на первое место в турнирной таблице группы. Ранее на старте он обыграл канадца Феликса Оже-Альяссима (7:6 (7:4), 6:4). Фритц же, имея в активе одну победу, остался вторым.

Календарь Итогового турнира.
Итоговый чемпионат ATP. Зелёная группа
15 ноября 2022, вторник. 23:10 МСК
Каспер Рууд
4
Норвегия
Каспер Рууд
К. Рууд
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		4 7 8
3 		6 6 6
         
Тейлор Фритц
9
США
Тейлор Фритц
Т. Фритц
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