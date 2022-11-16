Андрей Ольховский объяснил, почему Рублёв проиграл Джоковичу на Итоговом турнире

Победитель двух турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский прокомментировал поражение (4:6, 1:6) соотечественника Андрея Рублёва в матче с 21-кратным чемпионом турниров «Большого шлема» сербом Новаком Джоковичем.

«Андрею не хватило физики, а ещё его покинуло хладнокровие. Было много форсированных ошибок: ошибался в ситуациях, где не надо было торопиться. Новак сегодня отыграл чисто — просто потрясающе. Надо отдать ему должное», — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Отметим, что Рублёв и Джокович подходили к этому матчу как лидеры Красной группы. Рублёв на старте в упорной борьбе обыграл соотечественника Даниила Медведева, а Джокович уверенно справился с греком Стефаносом Циципасом.