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Андрей Ольховский объяснил, почему Рублёв проиграл Джоковичу на Итоговом турнире

Андрей Ольховский объяснил, почему Рублёв проиграл Джоковичу на Итоговом турнире
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Победитель двух турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский прокомментировал поражение (4:6, 1:6) соотечественника Андрея Рублёва в матче с 21-кратным чемпионом турниров «Большого шлема» сербом Новаком Джоковичем.

«Андрею не хватило физики, а ещё его покинуло хладнокровие. Было много форсированных ошибок: ошибался в ситуациях, где не надо было торопиться. Новак сегодня отыграл чисто — просто потрясающе. Надо отдать ему должное», — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Отметим, что Рублёв и Джокович подходили к этому матчу как лидеры Красной группы. Рублёв на старте в упорной борьбе обыграл соотечественника Даниила Медведева, а Джокович уверенно справился с греком Стефаносом Циципасом.

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