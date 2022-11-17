Анетт Контавейт показала фото в купальнике с отдыха на Бали

17-я ракетка мира эстонка Анетт Контавейт опубликовала новый пост в своих социальных сетях. Спортсменка выложила фотографию в купальнике, сделанную на Бали (Индонезия).

«Привет, я в отпуске», — подписала снимок Контавейт.

Фото: из личного архива анетт контавейт

Результаты в 2022 году не позволили Анетт Контавейт отобраться на Итоговый чемпионат WTA в Форт-Уэрте. Контавейт провела 45 матчей, в которых потерпела 16 поражений. К концу года эстонской теннисистке нужно было защищать несколько титулов, чего ей сделать не удалось. Бывшая подопечная россиянина Дмитрия Турсунова покинула топ-10 рейтинга WTA. Что касается Итогового турнира, то его выиграла француженка Каролин Гарсия, которая в решающем матче победила представительницу Беларуси Арину Соболенко.