Марин Чилич поделился семейными фото с отдыха на Мальдивах

34-летний хорватский теннисист Марин Чилич (17-й в рейтинге ATP) в своих социальных сетях поделился милыми семейными фотографиями с отдыха на Мальдивских островах.

«Чувствую себя заряженным энергией после удивительной недели в райском месте», — написал Марин Чилич под фотографиями.

Фото: из личного архива Чилича

Фото: из личного архива Чилича

Фото: из личного архива Чилича

В этом сезоне хорватский теннисист дошёл до четвёртого круга на Australian Open и US Open, до полуфинала на Открытом чемпионате Франции («Ролан Гаррос»). Уимблдонский турнир Марин Чилич пропустил из-за положительного теста на COVID-19. В этом сезоне хорват не завоевал ни одного трофея. Он является профессионалом с 2005 года, за всю карьеру он выиграл 20 турниров уровня ATP. Также Чилич является серебряным призёром Олимпийских игр 2020 года (в паре с Иваном Додигом).