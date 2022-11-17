Марин Чилич поделился семейными фото с отдыха на Мальдивах

34-летний хорватский теннисист Марин Чилич (17-й в рейтинге ATP) в своих социальных сетях поделился милыми семейными фотографиями с отдыха на Мальдивских островах.
«Чувствую себя заряженным энергией после удивительной недели в райском месте», — написал Марин Чилич под фотографиями.
Фото: из личного архива Чилича
Фото: из личного архива Чилича
Фото: из личного архива Чилича
В этом сезоне хорватский теннисист дошёл до четвёртого круга на Australian Open и US Open, до полуфинала на Открытом чемпионате Франции («Ролан Гаррос»). Уимблдонский турнир Марин Чилич пропустил из-за положительного теста на COVID-19. В этом сезоне хорват не завоевал ни одного трофея. Он является профессионалом с 2005 года, за всю карьеру он выиграл 20 турниров уровня ATP. Также Чилич является серебряным призёром Олимпийских игр 2020 года (в паре с Иваном Додигом).
- 17 ноября 2022
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