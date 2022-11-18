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Рафаэль Надаль объяснил отказ играть за Испанию на Кубке Дэвиса

Рафаэль Надаль объяснил отказ играть за Испанию на Кубке Дэвиса
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22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира, испанский теннисист Рафаэль Надаль объяснил отказ играть за сборную страны в Кубке Дэвиса в сезоне-2022.

«Это не было вариантом. Наш капитан с самого начала сезона знал, что такого варианта не было.

Представляя свою страну, я должен делать это с полной страстью, полной уверенностью и духом, как это было в 2019 году в Мадриде. Не думаю, что в этом году я смогу быть на таком уровне. Посмотрим, смогу ли я когда-нибудь снова сыграть на Кубке Дэвиса. Я не уверен в этом, но, конечно, мне бы хотелось как-нибудь попрощаться с этим прекрасным турниром.

Как известно, я старею (улыбается). Даже если бы я хотел быть везде, я не могу, я просто не могу», — приводит слова Надаля Eurosport.

36-летний Рафаэль Надаль пять раз становился обладателем Кубка Дэвиса в составе сборной Испании.

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