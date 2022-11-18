Каспер Рууд выбрал лучшего в паре Новак Джокович — Карлос Алькарас

Четвёртая ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд ответил на просьбу выбрать лучшего теннисиста из пары Новак Джокович — Карлос Алькарас. 35-летний Джокович — 21-кратный чемпион турниров «Большого шлема», 19-летний Алькарас — самый молодой в истории лидер рейтинга ATP.

«На этом покрытии [на харде] Новак лучше всех в мире. Как я уже раньше говорил, это не в обиду Карлосу. Он номер один в мире. Но если надо выбрать одного игрока на харде в помещении, если бы от этого зависела жизнь, я бы выбрал Новака, чтобы тот сыграл сет или матч.

Он хорошо играет. В Париже он показал, что он тоже человек, немного неожиданно проиграв в финале молодому, но тоже классному игроку (19-летнему датчанину Хольгеру Руне. — Прим. «Чемпионата»)», — приводит слова Рууда Sportskeeda.