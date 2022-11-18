«Вот в чём ей надо было прибавить». Дмитрий Турсунов — о сотрудничестве с Соболенко

Бывший российский теннисист, а ныне тренер Дмитрий Турсунов рассказал, как работал с представительницей Беларуси Ариной Соболенко. Напомним, ранее Соболенко под руководством Турсунова поднялась в топ-10 рейтинга WTA.

«Что касается Арины, то она чрезвычайно талантлива. У неё есть физические способности, которых нет у большинства других теннисисток. Мне кажется, что с ней было немного легче работать в этом смысле.

Она настолько мощна, что довольно легко построить игру вокруг этой мощи. Но всё равно нужно понимать, как её использовать. Нужно уметь контролировать себя и свои эмоции и быть дисциплинированным в смысле принятии решений. Вот в чём ей было нужно прибавлять», — приводит слова Дмитрия Sportskeeda.