Квитова показала, как тренируется на стадионе в Монако

Победительница двух турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, бывший второй номер рейтинга WTA, чешская теннисистка Петра Квитова опубликовала новую фотографию в социальных сетях, на которой показала, как тренируется на стадионе «Луи II» в Монако.

«Фоны с предсезонной тренировки в Монако», — написала Квитова, добавив эмодзи в виде сердца.

Фото: личный архив Петры Квитовой

32-летняя Петра Квитова не пробилась на Итоговый турнир WTA в Форт-Уэрте (США). Она закончила год на 16-м месте рейтинга WTA. Лучший результат чешская теннисистка продемонстрировала в 2011 году, когда она выиграла Итоговый чемпионат WTA, победив в финале представительницу Беларуси Викторию Азаренко (7:5, 4:6, 6:3), и закончила сезон в качестве второй ракетки мира.