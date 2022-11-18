«Перезагрузка перед завершением сезона». Шаповалов сфотографировался на берегу моря

Канадский теннисист Денис Шаповалов опубликовал новую фотографию в социальных сетях, на которой показал, как набирается сил перед концовкой сезона.

«Благодарен за возможность немного отдохнуть, набраться приятных воспоминаний и перезагрузиться перед завершением сезона!!! Закончим его мощно», — написал канадец, намекнув тегом на предстоящее противостояние со сборной Германии в четвертьфинале Кубка Дэвиса.

Фото: личный архив Дениса Шаповалова

Финальная стадия Кубка Дэвиса пройдёт в испанской Малаге с 22 по 27 ноября.

Денис Шаповалов является победителем одного турнира ATP в одиночном разряде, победителем одного юниорского турнира «Большого шлема» в одиночном разряде (Уимблдон-2016), победителем Кубка ATP (2022) и финалистом Кубка Дэвиса (2019) в составе сборной Канады.