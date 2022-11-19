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Рублёв одержал 7 побед в последних 9 матчах против соперников из топ-3 рейтинга

Рублёв одержал 7 побед в последних 9 матчах против соперников из топ-3 рейтинга
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25-летний российский теннисист Андрей Рублёв (7-я ракетка мира) показывает впечатляющие результаты против соперников из тройки мирового рейтинга. Об этом информирует портал Tennis.com.

Накануне в заключительной игре группового этапа Итогового чемпионата Андрею удалось обыграть представителя Греции Стефаноса Циципаса (3:6, 6:3, 6:2), который занимает третью строчку в рейтинге. Его победа над греком продолжила невероятную тенденцию для россиянина: теперь он выиграл семь из своих последних девяти матчей против игроков из топ-3, начиная с 2019 года.

Рекорд Рублёва против соперников из топ-3 рейтинга: 7 побед и 5 поражений.

  • Уступил Энди Маррею (1-я ракетка мира) на Australian Open (2017) – 3:6, 0:6, 2:6.
  • Уступил Рафаэлю Надалю (1-я ракетка мира) на US Open (2017) – 1:6, 2:6, 2:6.
  • Уступил Григору Димитрову (3-я ракетка мира) на Australian Open (2018) – 3:6, 6:4, 4:6, 4:6.
  • Победил Роджера Федерера (3-я ракетка мира) на турнире в Цинциннати (2019) – 6:3, 6:4.
  • Победил Доминика Тима (3-я ракетка мира) на турнире в Вене (2020) – 7:6 (7:5), 6:2.
  • Уступил Рафаэлю Надалю (2-я ракетка мира) на Итоговом турнире (2020) – 3:6, 4:6.
  • Победил Доминика Тима (3-я ракетка мира) на Итоговом турнире (2020) – 6:2, 7:5.
  • Победил Рафаэля Надаля на турнире в Монте-Карло (2021) – 6:2, 4:6, 6:2.
  • Победил Даниила Медведева на турнире в Цинциннати (2021) – 2:6, 6:3, 6:3.
  • Уступил Новаку Джоковичу на Итоговом турнире (2021) – 3:6, 2:6.
  • Победил Новака Джоковича на турнире в Белграде (2022) – 6:2, 6:7 (4:7), 6:0.
  • Победил Стефаноса Циципаса на Итоговом турнире (2022) – 3:6, 6:3, 6:2.
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