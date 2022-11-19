Рублёв одержал 7 побед в последних 9 матчах против соперников из топ-3 рейтинга

25-летний российский теннисист Андрей Рублёв (7-я ракетка мира) показывает впечатляющие результаты против соперников из тройки мирового рейтинга. Об этом информирует портал Tennis.com.

Накануне в заключительной игре группового этапа Итогового чемпионата Андрею удалось обыграть представителя Греции Стефаноса Циципаса (3:6, 6:3, 6:2), который занимает третью строчку в рейтинге. Его победа над греком продолжила невероятную тенденцию для россиянина: теперь он выиграл семь из своих последних девяти матчей против игроков из топ-3, начиная с 2019 года.

Рекорд Рублёва против соперников из топ-3 рейтинга: 7 побед и 5 поражений.