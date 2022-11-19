Андрей Рублёв высказался о своём сопернике по полуфиналу Итогового турнира ATP

Седьмая ракетка мира, россиянин Андрей Рублёв поделился мыслями о матче с представителем Норвегии Каспером Руудом в полуфинале Итогового турнира ATP. Теннисисты встречались в прошлом году на этом же соревновании. Рууд оказался сильнее — 2:6, 7:5, 7:6 (7:5).

«Я не знаю, может ли в этот раз быть по-другому, не как в предыдущем матче с ним, но я действительно с нетерпением жду игры, потому что Каспер такой хороший человек на корте и вне корта. Он отличный игрок, отличный боец. Рууд добился многого в этом сезоне, так что это будет очень, очень хороший вызов для меня. Сделаю всё возможное, и посмотрим, что произойдёт», — приводит слова Рублёва пресс-служба ATP.

Рублёв на Итоговом турнире также одолел Даниила Медведева и уступил Новаку Джоковичу. На счету Рууда победы над Тейлором Фритцем и Феликсом Оже-Альяссимом и поражение от Рафаэля Надаля.