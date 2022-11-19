Янник Синнер раскрыл подробности своей травмы, из-за которой пропустит Кубок Дэвиса

15-я ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер впервые рассказал о своей травме, из-за которой пропустит финальную стадию Кубка Дэвиса.
«Я потренировался две недели перед Кубком Дэвиса, но у меня была боль в пальце. В прошлый четверг, 10 ноября, я прошёл обследование и узнал, что не смогу сыграть.Так что мы уже начали подготовку к следующему году, без поднятия тяжестей и без перенапряжения руки. Когда мой палец пройдёт, я снова начну играть в теннис. Проблема с указательным пальцем правой руки. Честно говоря, в начале даже не думал, что это так плохо. Я почувствовал удар в матче с Хюслером (поединок первого круга «Мастерса» в Париже. — Прим. «Чемпионата»), когда подавал. Не думал, что это так серьёзно.
В нашей сборной много сильных игроков, мы можем конкурировать со всеми. Я буду болеть за команду. К сожалению, не могу поехать в Малагу. Мне очень хотелось сыграть на Кубке Дэвиса. Это причинило мне боль, но я не мог поступить иначе, потому что проблема со здоровьем», — цитирует Синнера Eurosport.
Финальная часть Кубка Дэвиса пройдёт в Малаге (Испания) с 22 по 27 ноября.
- 19 ноября 2022
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