Камельзон считает, что Рублёв должен выиграть у Рууда в полуфинале Итогового турнира

Заслуженный тренер России Владимир Камельзон считает, что российский теннисист Андрей Рублёв должен обыграть норвежца Каспера Рууда в полуфинале Итогового турнира ATP, который проходит в Турине (США).
«Рублёв должен выиграть у Рууда. Но тренер думает одно, а игрок делает совсем другое. Мы можем думать, мечтать, хотеть и болеть, а на корт выходит артист — играет сам, и за ним ничто не стоит. Отдать пас, как в футболе, хоккее или баскетболе, в теннисе нельзя — ты должен всё сыграть сам. Мне бы очень хотелось, чтобы Андрей выиграл. Я буду за него болеть», — сказал Камельзон в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.
Матч состоится сегодня, 19 ноября, не ранее 23:00 мск. Победитель в финале сразится с сербом Новаком Джоковичем, который обыграл американца Тейлора Фритца.
- 19 ноября 2022
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