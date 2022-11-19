Андрей Рублёв — Каспер Рууд: текстовая онлайн-трансляция полуфинала Итогового турнира

Сегодня, 19 ноября, российский теннисист Андрей Рублёв (седьмая ракетка мира) встретится с представителем Норвегии Каспером Руудом (четвёртый в мировом рейтинге) в полуфинальном матче Итогового турнира ATP. Встреча пройдёт на центральном корте стадиона «Пала Альпитур» на хардовом покрытии. Поединок начнётся не раньше 23:00 мск.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Андрей Рублёв — Каспер Рууд.
По личным встречам Рублёв ведёт со счётом 4-1. При этом они не играли друг с другом ровно год — зато в прошлом сезоне встречались трижды. В 1/8 финала Australian Open Андрей победил со счётом 6:2, 7:6(3), отказ, затем выиграл 6:3, 7:5 в полуфинале «Мастерса» в Монте-Карло — а в решающем матче группового раунда Итогового турнира Каспер взял верх в трёх сетах — 2:6, 7:5, 7:6(5).
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