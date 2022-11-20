Видеообзор поражения Андрея Рублёва от Каспера Рууда в полуфинале Итогового турнира

23-летний норвежец Каспер Рууд (четвёртая ракетка мира) вышел в финал Итогового турнира ATP, уверенно обыграв россиянина Андрея Рублёва (седьмая ракетка мира). Матч проходил на центральном корте стадиона «Пала Альпитур» на хардовом покрытии.

«Чемпионат» предлагает вам ознакомиться с лучшими моментами матча.

Видео доступно на канале Tennis TV. Права на видео принадлежат ATP.

Рууд одержал победу со счётом 6:2, 6:4. Продолжительность матча составила 1 час 8 минут. На счету Рублёва девять эйсов, ни одной двойной ошибки и один реализованный брейк-пойнт из одного. Рууд восемь раз подал навылет, не допустил ни единой двойной ошибки, а также реализовал четыре брейк-пойнта из четырёх возможных.



В финале Рууд встретится с сербом Новаком Джоковичем, который, в свою очередь, в полуфинале обыграл американца Тейлора Фритца со счётом 7:6 (7:5), 7:6 (8:6). Предстоящий финал Итогового турнира ATP станет для серба восьмым.