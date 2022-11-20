Рууд: Джокович провёл на корте больше времени, чем я. Отличный шанс обыграть Новака

Норвежский теннисист Каспер Рууд рассказал, чего ожидает от матча с представителем Сербии Новаком Джоковичем в финале Итогового турнира ATP, который проходит в Турине (Италия).

«Джокович провёл на корте больше времени, чем я. Не знаю, почувствует ли он усталость, скорее всего, нет. Но для меня это идеальный, просто отличный шанс обыграть Новака. Надеюсь, я смогу сохранить часть этого великолепного тенниса в полуфинале с Рублёвым на завтра. Посмотрим, что произойдёт в финале», — приводит слова Рууда пресс-служба ATP.

Рууд по пути к финалу Итогового турнира переиграл Тейлора Фритца, Феликса Оже-Альяссима и Андрея Рублёва, уступив Рафаэлю Надалю. На счету Новака Джоковича четыре победы в четырёх матчах — над Даниилом Медведевым, Андреем Рублёвым, Стефаносом Циципасом и Тейлором Фритцем.