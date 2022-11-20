Рублёв — о том, что Рууда часто недооценивают: люди скоро всё поймут. Нужно время

Седьмая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв высказался о том, что теннисный мир зачастую недооценивает норвежца Каспера Рууда.

Ранее Рууд со счётом 6:2, 6:4 обыграл Рублёва в полуфинале Итогового чемпионата ATP – 2022. За престижный титул Каспер сразится с 21-кратным чемпионом турниров «Большого шлема» сербом Новаком Джоковичем.

«Скоро поймут. Просто нужно время, потому что это первый сезон, в котором он добился таких больших результатов. Мало кто выходит в финал на двух турнирах «Большого шлема». Теперь у него ещё один большой финал.

Нужно время. В следующем году люди поймут, когда он продолжит играть так же, побеждать топ-игроков. Люди всё увидят», — сказал Рублёв на послематчевой пресс-конференции.