Каспер Рууд — о поражениях в финалах: наверное, мне это ещё не надоело

Норвежский теннисист Каспер Рууд (четвёртая ракетка мира) высказался о своих поражениях в финалах крупных турниров.
«Наверное, мне это ещё не надоело. Конечно, было бы здорово для меня, для моей карьеры попытаться выиграть один из этих больших финалов. Конечно, я знаю, что теннис — это развлечение. Для многих людей, которые приходят посмотреть, это также шоу. Для меня это дело. Я хочу попробовать выиграть. Если мне нужно сосредоточиться на том, чтобы принести шоу на корт, я не смогу играть так хорошо, как хочу.
Думаю, поэтому иногда я немного спокойнее, чем другие игроки. Я просто сосредоточен. Постараюсь думать об этом и завтра. Что бы ни случилось, я постараюсь выиграть как можно больше геймов, надеюсь, матч, в конце концов», — сказал Рууд на пресс-конференции.
Каспер Рууд сыграет в финале Итогового турнира АТР с сербом Новаком Джоковичем. В этом году норвежец проиграл в финалах на «Ролан Гаррос» и Открытого чемпионата США.
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