Маттео Берреттини пропустит финальную часть Кубка Дэвиса

Финалист Уимблдона 2021 года, итальянский теннисист Маттео Берреттини в своих социальных сетях сообщил о том, что вынужден пропустить финальную часть Кубка Дэвиса.

«К сожалению, я проиграл свою гонку по восстановлению и не смогу быть в форме к финальной стадии Кубка Дэвиса. Медицинские эксперты сообщили, что я всё ещё не могу конкурировать на самом высоком уровне после травмы ноги, которую я получил на турнире в Неаполе. Нет большей чести, чем представлять Италию, поэтому эту новость очень трудно принять. Я всё равно поеду в Малагу с командой, чтобы поддержать её», — написал Берреттини.

Финальная стадия Кубка Дэвиса пройдёт в испанской Малаге с 22 по 27 ноября. Действующим победителем соревнований является сборная России. 5 декабря 2021 года в Мадриде команда Шамиля Тарпищева в третий раз в истории выиграла Кубок Дэвиса, в решающем матче со счётом 2-0 переиграв сборную Хорватии. Российские теннисисты пропускают турнир из-за отстранения решением ITF.