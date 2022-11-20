Новак Джокович стал победителем Итогового турнира ATP, уверенно обыграв Каспера Рууда
Поделиться
Сербский теннисист Новак Джокович (восьмой номер мирового рейтинга) в двух сетах обыграл норвежского теннисиста Каспера Рууда (четвёртая ракетка мира) в финале Итогового турнира ATP. Встреча проходила на центральном корте стадиона «Пала Альпитур» на хардовом покрытии.
Джокович одержал победу со счётом 7:5, 6:3. Продолжительность матча составила 1 час 31 минуту. Новак Джокович выполнил восемь подач навылет, избежал двойных ошибок и реализовал два брейк-пойнта из пяти. На счету Каспера Рууда четыре эйса и ни одного брейка-пойнта.
По пути к трофею Джокович одержал три победы из трёх на стадии группового этапа, а именно обыграл Даниила Медведева, Андрея Рублёва и Стефаноса Циципаса. В полуфинале серб одолел Тейлора Фритца.
Итоговый чемпионат ATP. Финал
20 ноября 2022, воскресенье. 21:15 МСК
4
Каспер Рууд
К. Рууд
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|3
|
|6
8
Новак Джокович
Н. Джокович
Комментарии
- 20 ноября 2022
-
23:24
-
23:24
-
23:10
-
23:07
-
22:56
-
22:48
-
22:30
-
22:09
-
21:53
-
21:40
-
21:31
-
20:55
-
20:06
-
19:53
-
19:36
-
18:39
-
18:35
-
17:11
-
17:01
-
17:01
-
16:32
-
16:20
-
15:35
-
15:10
-
14:10
-
14:02
-
13:15
-
12:45
-
12:22
-
12:13
-
11:32
-
11:09
-
10:54
-
10:41
-
10:26
Партнерский контент