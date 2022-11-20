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Новак Джокович стал победителем Итогового турнира ATP, уверенно обыграв Каспера Рууда

Новак Джокович стал победителем Итогового турнира ATP, уверенно обыграв Каспера Рууда
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Сербский теннисист Новак Джокович (восьмой номер мирового рейтинга) в двух сетах обыграл норвежского теннисиста Каспера Рууда (четвёртая ракетка мира) в финале Итогового турнира ATP. Встреча проходила на центральном корте стадиона «Пала Альпитур» на хардовом покрытии.

Джокович одержал победу со счётом 7:5, 6:3. Продолжительность матча составила 1 час 31 минуту. Новак Джокович выполнил восемь подач навылет, избежал двойных ошибок и реализовал два брейк-пойнта из пяти. На счету Каспера Рууда четыре эйса и ни одного брейка-пойнта.

По пути к трофею Джокович одержал три победы из трёх на стадии группового этапа, а именно обыграл Даниила Медведева, Андрея Рублёва и Стефаноса Циципаса. В полуфинале серб одолел Тейлора Фритца.

Итоговый чемпионат ATP. Финал
20 ноября 2022, воскресенье. 21:15 МСК
Каспер Рууд
4
Норвегия
Каспер Рууд
К. Рууд
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
5 		3  
7 		6  
         
Новак Джокович
8
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
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