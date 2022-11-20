«Снимаю шляпу перед тобой». Рууд — Джоковичу после финала Итогового

Норвежский теннисист Каспер Рууд после поражения в финале Итогового турнира ATP от Новака Джоковича обратился к своему сопернику.

«Поздравляю тебя и твою команду. Не могу представить, насколько трудным был для тебя этот год, так что снимаю шляпу перед тобой за всё, что ты преодолел и чего достиг, и всё ещё показываешь всем, что ты на самой вершине», — сказал Рууд на корте после матча.

Джокович одержал победу со счётом 7:5, 6:3. По пути к трофею Новак одержал три победы из трёх на стадии группового этапа, а именно обыграл Даниила Медведева, Андрея Рублёва и Стефаноса Циципаса. В полуфинале серб одолел Тейлора Фритца. Благодаря этой победе серб стал самым возрастным победителем этого турнира. На данный момент ему 35 лет.