Видеообзор победы Новака Джоковича в финале Итогового турнира ATP

Сербский теннисист Новак Джокович (восьмой номер мирового рейтинга) в двух сетах обыграл норвежского теннисиста Каспера Рууда (четвёртая ракетка мира) в финале Итогового турнира ATP. Встреча проходила на центральном корте стадиона «Пала Альпитур» на хардовом покрытии.
«Чемпионат» предлагает вам ознакомиться с лучшими моментами финального матча.
Видео доступно на канале Tennis TV. Права на видео принадлежат ATP.
Новак одержал победу со счётом 7:5, 6:3. По пути к трофею Джокович одержал три победы на стадии группового этапа, а именно обыграл Андрея Рублёва, Даниила Медведева и Стефаноса Циципаса. В полуфинале серб одолел Тейлора Фритца.
Новак на этом турнире заработал рекордную сумму призовых — за пять побед на турнире без поражений Джокович получил рекордные для теннисного тура призовые в $ 4,74 млн. По количеству трофеев Итогового Новак сравнялся с швейцарцем Роджером Федерером, разделив с ним статус рекордсмена по этому показателю.
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