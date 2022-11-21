Новак Джокович обратился к Касперу Рууду после победы над ним в финале Итогового турнира

21-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович обратился к третьему номеру рейтинга ATP Касперу Рууду. Вчера, 20 ноября, Джокович победил Рууда в финале Итогового чемпионата ATP со счётом 7:5, 6:3.
«Поздравляю, Каспер, тебя и твою команду с потрясающим сезоном. Будущее тенниса выглядит прекрасно», — написал Джокович в своих социальных сетях.
Также Новак поблагодарил всех, кто его поддерживал.
«Моей жене и детям, моей семье, команде, спонсорам, болельщикам, всем, кто оставался со мной в этом году… Путешествие было непростым, и мы многое пережили вместе.
Я польщён вашей бесконечной поддержкой и благодарен за то, что она привела нас к этому моменту. Спасибо от всего сердца», — написал он.
- 21 ноября 2022
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