Новак Джокович обратился к Касперу Рууду после победы над ним в финале Итогового турнира

21-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович обратился к третьему номеру рейтинга ATP Касперу Рууду. Вчера, 20 ноября, Джокович победил Рууда в финале Итогового чемпионата ATP со счётом 7:5, 6:3.

«Поздравляю, Каспер, тебя и твою команду с потрясающим сезоном. Будущее тенниса выглядит прекрасно», — написал Джокович в своих социальных сетях.

Также Новак поблагодарил всех, кто его поддерживал.

«Моей жене и детям, моей семье, команде, спонсорам, болельщикам, всем, кто оставался со мной в этом году… Путешествие было непростым, и мы многое пережили вместе.

Я польщён вашей бесконечной поддержкой и благодарен за то, что она привела нас к этому моменту. Спасибо от всего сердца», — написал он.