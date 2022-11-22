«Они, конечно, исключительны». Каспер Рууд выделил главную способность Надаля и Джоковича

Третья ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд высказался о сербе Новаке Джоковиче и испанце Рафаэле Надале, выделив их уникальную способность.
«Новак и Рафа, конечно, исключительны. У них есть способность активизироваться, когда им действительно нужно. У меня такого нет. Это то, что я могу попытаться улучшить. Они всегда выигрывают близкие очки, близкие сеты. Я был на проигравшей стороне, когда встречался с такими соперниками, как они.
Я играл с Новаком несколько раз, и немало сетов, которые я проиграл, были более-менее равным. Кажется, я просто не могу собраться, когда нужно. Они обладают уникальными способностями. Это то, что я хочу развивать — уверенность в себе. Надеюсь, этот год сможет поспособствовать моему развитию», — приводит слова Рууда Tennis Majors.
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