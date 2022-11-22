Дарья Касаткина оценила видео с Забияко, которая впервые в жизни сыграла в теннис

Российская теннисистка Дарья Касаткина оценила видео, которое показала серебряный призёр зимних Олимпийских игр 2018 года в командных соревнованиях фигуристов российская спортсменка Наталья Забияко. Ранее Забияко выложила видеоролик, в котором можно посмотреть, как она впервые в жизни играет в теннис.

«Потрясающе как для первого раза», — написала Касаткина в своих социальных сетях.

Напомним, ранее в ноябре 25-летняя Дарья Касаткина не вышла из группы на Итоговом чемпионате WTA, который проходил в Форт-Уэрте (штат Техас, США). Российская теннисистка встречалась с представительницей Франции Каролин Гарсией в матче за выход в полуфинал соревнований, однако на решающем тай-брейке уступила сопернице.