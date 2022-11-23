Рафаэль Надаль: я как болельщик «Реала» немало настрадался от Месси

22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира Рафаэль Надаль поделился мнением о нападающем «Пари Сен-Жермен» и сборной Аргентины по футболу Лионеле Месси. Надаль — давний поклонник «Реала», а Месси долгое время выступал за «Барселону».

«Я как болельщик «Реала» немало настрадался от Месси. А как любитель спорта я много раз наслаждался его игрой. Он топ-игрок в истории футбола. И почти всю свою карьеру он провёл в моей стране», — приводит слова Рафаэля Sportskeeda.

Вчера, 22 ноября, сборная Аргентины с Месси в составе сенсационно проиграла Саудовской Аравии на ЧМ-2022 в Катаре. В другом матче группы C Мексика и Польша сыграли вничью со счётом 0:0. Таким образом, Саудовская Аравия единолично возглавила таблицу, а Аргентина оказалась аутсайдером.