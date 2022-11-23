Рафаэль Надаль: я как болельщик «Реала» немало настрадался от Месси

22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира Рафаэль Надаль поделился мнением о нападающем «Пари Сен-Жермен» и сборной Аргентины по футболу Лионеле Месси. Надаль — давний поклонник «Реала», а Месси долгое время выступал за «Барселону».
«Я как болельщик «Реала» немало настрадался от Месси. А как любитель спорта я много раз наслаждался его игрой. Он топ-игрок в истории футбола. И почти всю свою карьеру он провёл в моей стране», — приводит слова Рафаэля Sportskeeda.
Вчера, 22 ноября, сборная Аргентины с Месси в составе сенсационно проиграла Саудовской Аравии на ЧМ-2022 в Катаре. В другом матче группы C Мексика и Польша сыграли вничью со счётом 0:0. Таким образом, Саудовская Аравия единолично возглавила таблицу, а Аргентина оказалась аутсайдером.
- 23 ноября 2022
-
09:17
-
09:13
-
08:53
-
08:15
-
08:07
-
07:43
-
07:26
-
06:51
-
06:30
-
05:14
-
00:46
-
00:28
- 22 ноября 2022
-
23:05
-
23:00
-
22:40
-
21:51
-
21:35
-
21:20
-
20:35
-
19:57
-
18:51
-
17:07
-
16:45
-
16:32
-
15:32
-
15:16
-
14:43
-
14:10
-
13:58
-
13:40
-
13:02
-
12:15
-
11:59
-
11:43
-
11:40