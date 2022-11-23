Надаль высказался о взлёте 19-летнего Алькараса, ставшего самой молодой 1-й ракеткой мира
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22-кратный чемпион турниров «Большого шлема» испанец Рафаэль Надаль поделился мнением о 19-летнем соотечественнике Карлосе Алькарасе, который в сентябре выиграл US Open и стал самой молодой первой ракеткой мира в истории.
«Всегда бывает смена поколений. Это правда, что в прежние годы чего-то не хватало. Были я, Карреньо-Буста, Баутиста-Агут… Но теперь появился кто-то особенный.
Карлос — совсем другой игрок. У него есть шансы стать лучшим в истории. Он молод, хорошо начал, у него большой потенциал. Он уже начал его реализовывать», — приводит слова Надаля Eurosport.es.
Напомним, на Итоговом турнире ATP, который прошёл на минувшей неделе, Надаль не вышел из группы. Что касается Алькараса, то он пропустил турнир из-за травмы.
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