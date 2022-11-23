Глава Федерации тенниса Франции раскритиковал ITF из-за Кубка Дэвиса

Глава Федерации тенниса Франции (FFT) Жиль Мореттон в очередной раз выразил своё несогласие с обновлённым Кубком Дэвиса, раскритиковав Международную федерацию тенниса (ITF).

Жиль Мореттон является одним из самых критически настроенных сторонников Кубка Дэвиса и его реформы, начавшейся три года назад, когда общее собрание акционеров ITF дало зелёный свет изменениям, которые должны быть внесены в его структуру. В настоящее время за соревнованием следит компания Kosmos, основанная бывшим футболистом Жераром Пике, который недавно ушёл из спорта.

Ранее в этом году французский чиновник выступил с резкой критикой в ​​адрес Kosmos, заявив, что её основателю «нет дела до тенниса» и он «хочет только найти систему, которая будет приносить ему деньги».

«В текущей конфигурации мы не можем продвинуться вперёд в Кубке Дэвиса. Потому что в ITF нет прозрачности. У нас очень мало информации о контракте с Kosmos и об условиях, на которых мы могли бы выйти из него», — заявил Мореттон в интервью L'Equipe.