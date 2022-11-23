Борна Чорич вывел вперёд Хорватию в четвертьфинале Кубка Дэвиса с Испанией
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Хорватский теннисист Борна Чорич вывел вперёд свою национальную команду в четвертьфинальном матче Кубка Дэвиса. В первой встрече матча с Испанией Чорич нанёс поражение Роберто Баутиста-Агуту со счётом 6:4, 7:6 (7:4). Теннисисты провели на корте 1 час 57 минут.
26-я ракетка мира Чорич 12 раз подал навылет, избежал двойных ошибок и реализовал один из трёх брейк-пойнтов. Баутиста-Агут подал два эйса, не ошибался на подаче и не использовал единственную возможность взять подачу соперника.
Во втором одиночном поединке сегодня, 23 ноября, хорват Марин Чилич встретится с испанцем Пабло Карреньо-Бустой. В паре запланировано противостояние Николы Мектича и Мате Павича с хорватской стороны и Карреньо-Бусты и Марселя Гранольерса – с испанской.
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