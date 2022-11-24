Феррер: я не побеждал Федерера, но именно Джокович заставлял меня чувствовать некомфортно

Экс третья ракетка мира Давид Феррер высказался о сербе Новаке Джоковиче, заявив, что против него играть ему было наиболее некомфортно.
«Я обыгрывал Джоковича? Да, я победил его в Лондоне. Но эй, я победил его, потому что он был не в лучшем состоянии. Всё зависит от характеристик каждого игрока. Я никогда не побеждал Федерера, но у меня было ощущение, что когда Джокович был в полном порядке, то именно он заставлял меня чувствовать себя наиболее некомфортно, потому что я не мог причинить ему урон ни одним из своих ударов. И из-за моего стиля игры у меня было ощущение, что когда он был в форме, я не мог победить его», — приводит слова Феррера El Mundo.
Кубок Дэвиса. 1/4 финала. Хорватия — Испания
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