Испанская бывшая теннисистка раскритиковала Турсунова за его слова о женском теннисе

Испанская бывшая теннисистка Ана Салас раскритиковала российского тренера Дмитрия Турсунова за его слова о женском теннисе.
«Женские соревнования позволяют расслабиться: если можно победить, приложив 50% усилий, зачем выкладываться на все 100%? Это главное отличие от мужского тенниса. Забавно, что некоторые люди действительно отказываются видеть этот аспект», — сказал Турсунов в интервью Sportskeeda.
На эти слова ответила Ана Салас, категорически не согласившись с россиянином.
«Совсем не согласна, среди мужчин тоже есть игроки, которые не выкладываются на 100%, или игроки, которые допускают много ошибок. Эти заявления только вредят женскому теннису. Почему ты говоришь это? Нам нужно сделать всё, чтобы объединить и укрепить теннис», — приводит слова Салас Punto de Break.
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