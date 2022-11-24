Испанская бывшая теннисистка раскритиковала Турсунова за его слова о женском теннисе

Испанская бывшая теннисистка Ана Салас раскритиковала российского тренера Дмитрия Турсунова за его слова о женском теннисе.

«Женские соревнования позволяют расслабиться: если можно победить, приложив 50% усилий, зачем выкладываться на все 100%? Это главное отличие от мужского тенниса. Забавно, что некоторые люди действительно отказываются видеть этот аспект», — сказал Турсунов в интервью Sportskeeda.

На эти слова ответила Ана Салас, категорически не согласившись с россиянином.

«Совсем не согласна, среди мужчин тоже есть игроки, которые не выкладываются на 100%, или игроки, которые допускают много ошибок. Эти заявления только вредят женскому теннису. Почему ты говоришь это? Нам нужно сделать всё, чтобы объединить и укрепить теннис», — приводит слова Салас Punto de Break.