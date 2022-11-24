Виландер: не сравнивайте Алькараса и «Большую тройку», я не видел подобного Карлосу

Шведский теннисист и 10-кратный победитель турниров «Большого шлема» Матс Виландер высказался о первой ракетке мира, испанском теннисисте Карлосе Алькарасе.

«Алькарасу будет очень трудно переварить 2022-й. Но я считаю, что Хуан-Карлос Ферреро точно знает, что им нужно делать. Карлоса ждёт проверка, действительно ли он является первой ракеткой мира. Это был невероятный год. Но есть Хольгер Руне, Джокович, Даниил Медведев. Это вопрос ожиданий от него как от 19-летнего №1. Поэтому для того, чтобы справиться с сомнениями, ему нужно упорно работать физически и психологически и разобраться, как играть, когда он не в идеальном состоянии.



Когда Рафа играет не очень хорошо, на мой взгляд, он всегда прибегает к максимально простым решениям. Новак тоже. А когда они играют хорошо, то выносят тебя с корта мощным форхендом. Но когда не удаётся, они играют в стиле «Окей, ребята, это будет энергозатратный, психологический, эмоциональный, завязанный на тактике теннис. Я ненавижу проигрывать, вот и всё».



Карлосу будет непросто. Сможет ли он так же весело играть следующие нескольких лет? Побеждать он будет или проигрывать, это станет самым сложным испытанием, и именно этого я жду больше всего. Не нужно считать его величайшим игроком, но одно можно сказать наверняка: безумно весело наблюдать за его игрой, когда он настолько хорош и при этом смеётся.



Он вдохновляет как никто из теннисистов благодаря тому, чего добился в 2022 году, и, прежде всего, благодаря тому, как он этого добился. Никогда не сравнивайте его с Рафой, Роджером и Новаком: то, как ему это удалось, — я никогда не видел ничего подобного, подобного Карлосу», — приводит слова Виландера Eurosport.