Сборная Италия в решающем матче одолела США и вышла в полуфинал Кубка Дэвиса

Сборная Италия пробилась в полуфинал Кубка Дэвиса, переиграв в четвертьфинальном матче команду США. Итальянские теннисисты Симоне Болелли и Фабио Фоньини оказались сильнее американцев Джека Сока и Томми Пола. Встреча проходила на хардовом покрытии.
Болелли и Фоньини одержали победу со счётом 6:4, 6:4. Итальянцы выполнили три подачи навылет, допустили одну двойную ошибку и реализовали два из семи брейк-пойнтов. На счету их соперников шесть эйсов, пять ошибок на подаче и один нереализованный брейк-пойнт.
Парная встреча потребовалась для выявления победителя противостояния, так как ранее Тейлор Фритц в двух партиях переиграл Лоренцо Музетти, а Лоренцо Сонего также в двух сетах расправился с Фрэнсисом Тиафо.
Сборная Италии встретится в полуфинале либо с командой Германии, либо с канадскими теннисистами. В другом матче 1/2 финала сойдутся Хорватия и Австралия.
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