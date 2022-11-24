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Сборная Италия в решающем матче одолела США и вышла в полуфинал Кубка Дэвиса

Сборная Италия в решающем матче одолела США и вышла в полуфинал Кубка Дэвиса
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Сборная Италия пробилась в полуфинал Кубка Дэвиса, переиграв в четвертьфинальном матче команду США. Итальянские теннисисты Симоне Болелли и Фабио Фоньини оказались сильнее американцев Джека Сока и Томми Пола. Встреча проходила на хардовом покрытии.

Болелли и Фоньини одержали победу со счётом 6:4, 6:4. Итальянцы выполнили три подачи навылет, допустили одну двойную ошибку и реализовали два из семи брейк-пойнтов. На счету их соперников шесть эйсов, пять ошибок на подаче и один нереализованный брейк-пойнт.

Парная встреча потребовалась для выявления победителя противостояния, так как ранее Тейлор Фритц в двух партиях переиграл Лоренцо Музетти, а Лоренцо Сонего также в двух сетах расправился с Фрэнсисом Тиафо.

Сборная Италии встретится в полуфинале либо с командой Германии, либо с канадскими теннисистами. В другом матче 1/2 финала сойдутся Хорватия и Австралия.

Кубок Дэвиса 2022. 1/4 финала
24 ноября 2022, четверг. 17:00 МСК
Симоне Болелли
Италия
Симоне Болелли
Фабио Фоньини
56
Италия
Фабио Фоньини
С. Болелли Ф. Фоньини
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
4 		4  
         
Томми Пол
33
США
Томми Пол
Джек Сок
132
США
Джек Сок
Т. Пол Д. Сок
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