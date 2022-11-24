Рублёв сыграет с Тиафо на турнире в Абу-Даби, а в случае победы встретится с Алькарасом

Организаторы выставочного турнира в Абу-Даби, который пройдёт с 16 по 18 декабря, опубликовали расписание первого игрового дня.

Российский теннисист Андрей Рублёв встретится с представителем США Фрэнсисом Тиафо в четвертьфинале соревнований. В другом матче 1/4 финала сойдутся грек Стефанос Циципас и британец Кэмерон Норри.

В случае победы Рублёв выйдет в полуфинал, где ему предстоит сразиться с первой ракеткой мира испанцем Карлосом Алькарасом. Триумфатор встречи Циципас – Норри сойдётся с норвежцем Каспером Руудом.

Также в программе первого игрового дня вторым запуском стоит матч между представительницей Туниса Онс Жабер и британской теннисисткой Эммой Радукану. Финальный матч мужского турнира состоится 18 декабря.