Рублёв сыграет с Тиафо на турнире в Абу-Даби, а в случае победы встретится с Алькарасом
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Организаторы выставочного турнира в Абу-Даби, который пройдёт с 16 по 18 декабря, опубликовали расписание первого игрового дня.
Российский теннисист Андрей Рублёв встретится с представителем США Фрэнсисом Тиафо в четвертьфинале соревнований. В другом матче 1/4 финала сойдутся грек Стефанос Циципас и британец Кэмерон Норри.
В случае победы Рублёв выйдет в полуфинал, где ему предстоит сразиться с первой ракеткой мира испанцем Карлосом Алькарасом. Триумфатор встречи Циципас – Норри сойдётся с норвежцем Каспером Руудом.
Также в программе первого игрового дня вторым запуском стоит матч между представительницей Туниса Онс Жабер и британской теннисисткой Эммой Радукану. Финальный матч мужского турнира состоится 18 декабря.
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