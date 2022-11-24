Феликс Оже-Альяссим сравнял счёт в противостоянии Канады и Германии на Кубке Дэвиса
Поделиться
Канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим (шестой номер мирового рейтинга) переиграл представителя Германии Оскара Отте (65-я ракетка мира) в четвертьфинальном матче Кубка Дэвиса. Встреча прошла на хардовом покрытии.
Оже-Альяссим одержал победу со счётом 7:6 (7:1), 6:4. Канадец выполнил 15 подач навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал один брейк-пойнт из шести. На счету немецкого теннисиста пять эйсов, четыре ошибки на подаче и единственный нереализованный брейк-пойнт.
Таким образом, Канада сравняла счёт в четвертьфинале Кубка Дэвиса с Германией. До этого Ян-Леннард Штруфф в трёх сетах одолел Дениса Шаповалова и принёс балл в копилку своей сборной. Обладатель путёвки в полуфинал турнира определится в парном матче.
Комментарии
- 24 ноября 2022
-
23:44
-
23:24
-
22:14
-
22:11
-
21:52
-
21:35
-
20:32
-
20:16
-
19:42
-
19:19
-
18:22
-
18:12
-
17:54
-
17:31
-
17:15
-
16:33
-
16:24
-
16:02
-
15:32
-
15:06
-
14:45
-
14:27
-
14:06
-
11:48
-
11:29
-
10:10
-
09:54
-
09:30
-
05:53
-
00:04
- 23 ноября 2022
-
20:45
-
16:56
-
15:23
-
14:10
-
13:46
Партнерский контент