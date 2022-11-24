Феликс Оже-Альяссим сравнял счёт в противостоянии Канады и Германии на Кубке Дэвиса

Канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим (шестой номер мирового рейтинга) переиграл представителя Германии Оскара Отте (65-я ракетка мира) в четвертьфинальном матче Кубка Дэвиса. Встреча прошла на хардовом покрытии.

Оже-Альяссим одержал победу со счётом 7:6 (7:1), 6:4. Канадец выполнил 15 подач навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал один брейк-пойнт из шести. На счету немецкого теннисиста пять эйсов, четыре ошибки на подаче и единственный нереализованный брейк-пойнт.

Таким образом, Канада сравняла счёт в четвертьфинале Кубка Дэвиса с Германией. До этого Ян-Леннард Штруфф в трёх сетах одолел Дениса Шаповалова и принёс балл в копилку своей сборной. Обладатель путёвки в полуфинал турнира определится в парном матче.