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Феликс Оже-Альяссим сравнял счёт в противостоянии Канады и Германии на Кубке Дэвиса

Феликс Оже-Альяссим сравнял счёт в противостоянии Канады и Германии на Кубке Дэвиса
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Канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим (шестой номер мирового рейтинга) переиграл представителя Германии Оскара Отте (65-я ракетка мира) в четвертьфинальном матче Кубка Дэвиса. Встреча прошла на хардовом покрытии.

Оже-Альяссим одержал победу со счётом 7:6 (7:1), 6:4. Канадец выполнил 15 подач навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал один брейк-пойнт из шести. На счету немецкого теннисиста пять эйсов, четыре ошибки на подаче и единственный нереализованный брейк-пойнт.

Таким образом, Канада сравняла счёт в четвертьфинале Кубка Дэвиса с Германией. До этого Ян-Леннард Штруфф в трёх сетах одолел Дениса Шаповалова и принёс балл в копилку своей сборной. Обладатель путёвки в полуфинал турнира определится в парном матче.

Кубок Дэвиса 2022. 1/4 финала
24 ноября 2022, четверг. 21:55 МСК
Оскар Отте
65
Германия
Оскар Отте
О. Отте
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 1 		4  
7 7 		6  
         
Феликс Оже-Альяссим
6
Канада
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим
Комментарии
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