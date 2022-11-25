Оже-Альяссим обогнал Алькараса по количеству побед в сезоне. Впереди лишь Циципас

Шестая ракетка мира, канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим, который вчера, 24 ноября, одержал победу над представителем Германии Оскаром Отте, в четвертьфинальном матче Кубка Дэвиса, вышел на чистое второе место по количеству выигранных матчей в нынешнем сезоне. Теперь по этому показателю канадец опережает первую ракетку мира в мужском одиночном разряде Карлоса Алькараса.



Лидером по количеству побед в сезоне является представитель Греции Стефанос Циципас. Россиянин Андрей Рублёв и норвежец Каспер Рууд делят четвёртое и пятое место по этому показателю соответственно.



Лидеры по количеству побед в мужском одиночном разряде в 2022 году:



1. Стефанос Циципас (Греция) — 61.

2. Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 58.

3. Карлос Алькарас (Испания) — 57.

4. Андрей Рублёв (Россия) — 51.

5. Каспер Рууд (Норвегия) — 51.

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