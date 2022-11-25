Хольгер Руне: моя цель на следующий год — стать первой ракеткой мира

19-летний датский теннисист Хольгер Руне рассказал, что готов сражаться за звание первой ракетки мира после завоевания дебютного титула на турнире серии «Мастерс» в Париже.



«Моя цель на следующий год — стать первой ракеткой мира. Я работаю каждый день и на всех турнирах стараюсь стать лучше и лучше. За прошедший год некоторые элементы моей игры стали немного лучше, и теперь, в конце года, всё идет очень хорошо. Я очень счастлив и доволен этим.



Мы не можем предсказать будущее. Я был бы очень рад пробиться на Итоговый чемпионат ATP в Турине и сыграть там. Это был бы потрясающий опыт. Если честно, я бы воспринял это как любой другой турнир, постарался идти матч за матчем и посмотреть, как далеко смогу пройти. Трудно предсказывать это заранее», — приводит слова Руне Eurosport.

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