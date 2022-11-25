Денис Шаповалов поделился яркими фотографиями после победы в 1/4 финала Кубка Дэвиса

Канадский теннисист Денис Шаповалов опубликовал новую запись в своих социальных сетях. Спортсмен показал фотографии с четвертьфинального матча с командой Германии на Кубке Дэвиса. На счету Шаповалова в этом противостоянии одно поражение в одиночном разряде и победа в решающем парном матче за выход в полуфинал с Вашеком Поспишилом.
«Полуфинал!!! Приложили огромные усилия всей командой сегодня», — написал теннисист в своих социальных сетях.
Фото: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА ДЕНИСА ШАПОВАЛОВА
Фото: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА ДЕНИСА ШАПОВАЛОВА
Фото: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА ДЕНИСА ШАПОВАЛОВА
Канадцы выиграли четвертьфинальное противостояние у немцев со счётом 2:1. Ранее в одиночном разряде Ян-Леннард Штруфф победил Шаповалова, а Феликс Оже-Альяссим восстановил равенство своей победой над Оскаром Отте. Успех Поспишила и Шаповалова в паре оказался решающим. В полуфинале канадцы сыграют с итальянцами, которые в 1/4 финала прошли американцев со счётом 2:1.
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