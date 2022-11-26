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Каролина Возняцки опубликовала милые фото с мужем и детьми в честь Дня благодарения

Каролина Возняцки опубликовала милые фото с мужем и детьми в честь Дня благодарения
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Бывшая первая ракетка мира датская теннисистка Каролина Возняцки опубликовала в социальных сетях милые семейные снимки в честь Дня благодарения.

«Благодарны за нашу маленькую семью», — подписала фото Возняцки.

Фото: из личного архива Каролины Возняцки

Фото: из личного архива Каролины Возняцки

В кадре Возняцки позирует с мужем, американским баскетболистом Дэвидом Ли, дочерью Оливией и новорождённым сыном Джеймсом. Каролина родила второго ребёнка 24 октября 2022 года.

Возняцки — победительница одного турнира «Большого шлема» в одиночном разряде (Открытый чемпионат Австралии – 2018), обладательница титула на Итоговом чемпионате WTA (2017) в одиночном разряде, чемпионка 33 турниров WTA (из них 30 — в одиночном разряде). Каролина завершила карьеру в январе 2020 года из-за ревматоидного артрита — аутоиммунного заболевания соединительных тканей.

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