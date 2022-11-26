Журналист Оддо: Медведев будет бороться за большие титулы в 2023-м. Жду его в финале AO

Журналист и обозреватель Крис Оддо высказался о перспективах россиянина Даниила Медведева успешно выступить на Открытом чемпионате Австралии.

«Я с нетерпением жду возвращения Медведева, который потерпел восемь поражений подряд от топ-10, но он показал, что может выступать на высоком уровне, в матче с Джоковичем на Итоговом турнире. Нужно немного уверенности. Сейчас российскому спортсмену должно быть чрезвычайно трудно. Многие связывают его провалы с невезением, не думаю, что это так.

Я очень верю в Медведева. Даниил так много показал, обыграв Джоковича на Открытом чемпионате США. Ожидаю, что он будет бороться за многие большие титулы. Не удивлюсь, если он снова окажется в финале Открытого чемпионата Австралии в следующем году, жду его там», — сказал Оддо в своём подкасте.