Феликс Оже-Альяссим поделился эмоциями от выступления за Канаду в Кубке Дэвиса

Канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим высказался о своём выступлении в этом сезоне после победы своей команды в четвертьфинале Кубка Дэвиса. Шестой номер мирового рейтинга одолел представителя Германии Оскара Отте со счётом 7:6 (7:1), 6:4 и сравнял счёт во встрече 1/4 финала. Затем Денис Шаповалов и Вашек Поспишил принесли Канаде победу в матче парного разряда.

«Мы знали, что у нас отличная команда даже в отсутствие Милоша Раонича, пусть, возможно, мы не ожидали выхода в финал, но теперь верим, что способны одержать ещё одну победу.



Это здорово, что мы, молодые игроки, Денис Шаповалов и я, получили возможность сыграть в финальной части турнира. Я искренне верю, что у нашей сборной есть всё, чтобы в ближайшие годы выиграть этот трофей. Всегда приятно побеждать, выступая за сборную Канады. Я с нетерпением жду этих недель, когда есть возможность собраться с ребятами, вместе сыграть и провести время.



Я очень близко общаюсь с ребятами из команды, потому что со многими мы вместе выросли. Это очень весело – не только играть в теннис и бороться за победу, но и быть среди друзей. Поддержка команды помогает справиться с давлением. Даже если на корте только я, мы все вовлечены в игру», — цитирует Оже-Альяссима пресс-служба турнира.