Рафаэль Надаль — о возможном завершении карьеры: я вполне готов к следующей жизни

22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», испанский теннисист Рафаэль Надаль высказался о возможном завершении профессиональной карьеры.

«Моё время придёт тогда, когда должно. Я вполне готов к следующей жизни вне тенниса. Не думаю, что завершение карьеры будет для меня проблемой — скорее просто адаптацией. В моей жизни есть вещи, которые столь же или более важны, чем теннис», — цитирует Надаля Eurosport.

Напомним, на прошлой неделе 36-летний Рафаэль Надаль выступил на Итоговом чемпионате ATP, который проходил в Турине (Италия). Испанский теннисист не смог выйти из группы, одержав лишь одну победу в трёх матчах. Турнир выиграл 21-кратный чемпион ТБШ Новак Джокович. На данный момент испанец находится в латиноамериканском турне с норвежцем Каспером Руудом.